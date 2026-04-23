Aus "Mordlust" gehandelt: 17-Jähriger nennt Details zu Bluttat

Nach der tödlichen Messerattacke auf ein Ehepaar in der Nacht auf Mittwoch in der Südoststeiermark liegen laut Polizei nun die Ergebnisse der ersten Einvernahmen vor. Der tatverdächtige 17-Jährige zeigte sich umfassend geständig und gab an, aus "Mordlust" gehandelt zu haben.

Ein etwas abgelegenes Einfamilienhaus in Sankt Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) war Schauplatz der Bluttat. Ein 84-jähriger Mann wurde bei dem Angriff getötet, seine Ehefrau überlebte schwer verletzt.

Mit Hammer ein Fenster eingeschlagen

Wie die bisherigen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark ergaben, war der 17-jährige Jugendliche aus der Nachbarschaft bei der Tatausführung mit einem Messer und einem Hammer bewaffnet. Den Hammer habe er dazu verwendet, ein Fenster des Einfamilienhauses einzuschlagen, um sich so Zutritt in das Innere zu verschaffen.