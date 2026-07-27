Asylwerberinnen und Asylwerber in der Steiermark müssen ab sofort neue Verhaltensregeln anerkennen und unterzeichnen. In dem Schriftstück, das beim Ansuchen um Grundversorgung vorgelegt wird, verpflichten sich die Werber zur Anerkennung „christlich-abendländischer Leitkultur“ und „westlicher Werte“. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass „internationaler Schutz keinen Anspruch auf einen dauerhaften Aufenthalt in Österreich begründet“, so das Land Steiermark am Montag.

Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) teilte mit, dass Verhaltensregeln nun der nächste Schritt nach der Gesetzesreform und der neuen Hausordnung seien, die seit wenigen Wochen schon in Kraft sind. Die neu vorliegenden Verhaltensregeln sind eine Überarbeitung und Ergänzung der schon bisher vorgelegten Integrationserklärung und sollen ab sofort von allen Asylwerbern mitunterzeichnet werden.

„Das dreiteilige Schriftstück klärt Personen, die um Grundversorgung ansuchen, unmissverständlich darüber auf, dass ein Antrag auf internationalen Schutz keinen Anspruch auf einen dauerhaften Aufenthalt in Österreich begründet und selbst eine positive Entscheidung im Asylverfahren lediglich einen befristeten Schutzstatus vermittelt“, geht aus der Aussendung von Amesbauer am Montag hervor.