Diebstahlverdacht: Pensionist hortete gestohlene Luxuskleidung

Ein 70-jähriger Steirer steht nach Angaben der Landespolizeidirektion in Graz im Verdacht, mehrere Ladendiebstähle verübt zu haben. Bei dem Mann sind Hunderte Kleidungsstücke im Wert von mehreren Zehntausend Euro sichergestellt worden, berichtete die Behörde am Samstag. Der Verdächtige wurde angezeigt. Ermittlungen dauern an.

Der Senior war am Freitag in einem Modegeschäft des Einkaufszentrums in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) von einem Ladendetektiv angehalten worden. Diebstahl hatte er zwar keinen begangen, bei den Ermittlungen ergab sich der Polizei zufolge jedoch der Verdacht, dass der Mann im Verlauf des vergangenen Jahres mehrere Taten verübt haben könnte.

Gestohlene Kleidung im Auto entdeckt

Im Fahrzeug des 70-Jährigen fanden Beamte in der Folge neuwertige, ungetragene und hochpreisige Herrenbekleidung für mehrere Tausend Euro. Deren Herkunft konnte der Steirer nicht erklären. Weiteres mutmaßliches Diebesgut wurde dann auch an seiner Wohnadresse im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sichergestellt.