Eine 51-jährige, mehrfache Mutter in der Steiermark soll gemeinsam mit ihren minderjährigen Kindern auf Diebestour gegangen sein. Es war vor allem an den Wochenenden eine Art Freizeitbeschäftigung für den 15 bis 18 Jahre alten Nachwuchs, so die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Die suchtmittelabhängige Frau bestreitet die Vorwürfe, doch ihre Kinder legten teilweise umfassende Geständnisse ab. Demnächst muss sie sich in Leoben vor Gericht verantworten.

Fast ein Jahr lang haben die Ermittlungen in dem Fall gedauert, doch sie brachten gleich mehrere Diebstähle und Einbrüche zutage, die von der Mutter seit 2019 eingefädelt wurden: Die Verdächtige soll zuerst alleine leerstehende Wohn- und Ferienhäuser im Bezirk Liezen ausgekundschaftet haben. An den Wochenenden packte sie dann meist ein oder zwei ihrer Kinder ein und fuhr mit dem Auto zu den Häusern. Die Jugendlichen mussten dann in die Häuser und diverse Gegenstände und andere möglicherweise wertvolle Dinge stehlen, während sie im Pkw wartete.

Kinder legten Geständnisse ab

Im August 2025 flog die der Polizei schon wegen Suchtgiftdelikten bekannte Frau bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niederhofen in der Gemeinde Stainach-Pürgg auf: Sie flüchtete samt eines ihrer Kinder vom Tatort, aber Beamte forschten sie aus. Sie stritt bei den Vernehmungen bisher alles ab und meinte, dass ihre Kinder lediglich für dringende Toilettenbesuche in die fremden Häuser gegangen seien.