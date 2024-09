Womit Pink bei den Landtagswahlen punkten will

In exakt zwei Monaten finden die Landtagswahlen der Steiermark statt, es ist der letzte Wahlgang im heimischen Superwahljahr. 2015 zogen die Neos mit Swatek als Spitzenkandidat erstmals in das Landesparlament ein.

Am 24. November wollen Swatek und seine Mitstreiter Bettina Schoeller (Listenplatz 2) und Robert Reif (Listenplatz 3) ein Plus vor ihrem Wahlerergebnis sehen, doch bei der Prognose oder dem Wahlziel sind die Pinken am Dienstag verhalten.

"Eine andere Dynamik"

"Warten wir erst das Nationalratswahlergebnis ab", verweist Swatek auf Sonntag. "Das wird wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Landtagswahlen haben." Denn sollte es zu einer Neuauflage von Schwarz-Blau im Bund kommen, gäbe das "eine andere Dynamik" in Richtung Steiermark, glaubt der Neos-Spitzenkandidat.