Narzissenfest im Ausseerland: So geht es für das Event weiter

Je nach Wetterlage lassen sich alljährlich 15.000 bis 20.000 Gäste das Blütenmeer im Ausseerland nicht entgehen, das Narzissenfest hat zudem eine jahrzehntelange Tradition. Kurzzeitig sah es aber so aus, als stünde die Erfolgsgeschichte vor einem jähen Ende: Vereinsobmann Rudolf Grill und sein Stellvertreter Siegfried Fink traten heuer nach dem 66. Narzissenfest überraschend zurück. Die umfangreichen Aufgaben, die die professionelle Abwicklung einer solchen Veranstaltung mit sich bringen, seien für Ehrenamtliche nicht mehr zu stemmen.

Ein Problem stellten unter anderem die Ausfallshaftungen dar, die der Narzissenverein tragen musste, nachdem das Tourismusgesetz geändert wurde. Ehrenamtliche bürgten somit mit ihrem Privatvermögen. Nächstes Fest in Grundlsee Der Rücktritt sorgte Mitte Juni nicht nur für Aufsehen, sondern brachte auch die Abhaltung des 67. Festes im kommenden Jahr ins Wackeln. Mittlerweile hat sich aber eine Lösung gefunden: Der Tourismusverband unterstützt den Verein aus freiwilligen Helfern und Helferinnen künftig stärker, ließ Grill wissen, wie der ORF am Mittwoch berichtete. Somit sei das Fest 2027 gesichert, es findet von 20. bis 23. Mai in Grundlsee statt.