Millionen von Blüten für die Figuren: Narzissenfest vor dem Start

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Das größte Blumenfest Österreichs, das Narzissenfest, steht wieder vor der Tür: Von Donnerstag bis Sonntag widmet sich das Ausseerland der Blume. Narzissenkorso durch Bad Aussee Bereits am Mittwoch werden erste kleinere Veranstaltungen das Fest einläuten, am Donnerstag geht es dann mit dem Pflücken der Narzissen zusammen mit Gästen sowie dem Krönungsabend der Narzissenhoheiten richtig los. Höhepunkt ist der Sonntag mit dem Narzissenkorso, der diesmal ab 9 Uhr in Bad Aussee stattfindet.

Beim 66. Narzissenfest stellen sich Donnerstagabend Lisa Kummer aus Bad Aussee, Annalena Pliem aus Graz und Verena Pfandlsteiner aus Pürgg im Kur- & Congresshaus Bad Aussee der Wahl zur Narzissenkönigin. Eine Jury hatte aus 34 Bewerberinnen die künftigen Hoheiten ausgewählt. Das Wetter spielt mit Am Freitag und Samstag folgen unter anderem Wanderungen, ein Gartenfest, Führungen, Vorführungen von Almtanzgruppen und das Schaustecken. Die Wettervorschau für sämtliche Tage ist durchaus gut. Es darf mit viel Sonne gerechnet werden. Apropos Sonne: Das Wetter der vergangenen Wochen war laut Astrid Schoiswohl vom Narzissenfestkomitee "perfekt" für die Blumen: "Kühl, dann hat es geregnet und jetzt Sonne." 24 Figuren warten Es ist davon auszugehen, dass die meisten Narzissen bis Donnerstag, wenn das große Brocken beginnt, blühen. Ein Mangel ist nicht zu erwarten, obwohl pro Figur 50 oder in einzelnen Fällen sogar bis zu 120 Kübel voller Narzissen benötigt werden. In einem Kübel sind rund 1.000 Blüten. Die Anzahl der insgesamt benötigten Blüten geht daher in die Million. Heuer sind 24 Figuren zu erwarten - altbekannte, aber auch neue Überraschungen werden zu sehen sein, kündigte Schoiswohl an.