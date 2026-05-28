Millionen von Blüten für die Figuren: Narzissenfest vor dem Start
Zusammenfassung
- Das 66. Narzissenfest findet von 28. bis 31. Mai im Ausseerland statt, mit dem Höhepunkt des Narzissenkorsos am Sonntag in Bad Aussee.
- Rund 24 aufwendig gestaltete Narzissenfiguren werden präsentiert, unterstützt von etwa 3.000 ehrenamtlichen Helfern.
- Das Fest zieht jährlich bis zu 20.000 Besucher an und bietet ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, Tracht und regionaler Kulinarik.
Das größte Blumenfest Österreichs, das Narzissenfest, steht wieder vor der Tür: Von Donnerstag bis Sonntag widmet sich das Ausseerland der Blume.
Narzissenkorso durch Bad Aussee
Bereits am Mittwoch werden erste kleinere Veranstaltungen das Fest einläuten, am Donnerstag geht es dann mit dem Pflücken der Narzissen zusammen mit Gästen sowie dem Krönungsabend der Narzissenhoheiten richtig los. Höhepunkt ist der Sonntag mit dem Narzissenkorso, der diesmal ab 9 Uhr in Bad Aussee stattfindet.
Beim 66. Narzissenfest stellen sich Donnerstagabend Lisa Kummer aus Bad Aussee, Annalena Pliem aus Graz und Verena Pfandlsteiner aus Pürgg im Kur- & Congresshaus Bad Aussee der Wahl zur Narzissenkönigin. Eine Jury hatte aus 34 Bewerberinnen die künftigen Hoheiten ausgewählt.
Das Wetter spielt mit
Am Freitag und Samstag folgen unter anderem Wanderungen, ein Gartenfest, Führungen, Vorführungen von Almtanzgruppen und das Schaustecken. Die Wettervorschau für sämtliche Tage ist durchaus gut. Es darf mit viel Sonne gerechnet werden.
Apropos Sonne: Das Wetter der vergangenen Wochen war laut Astrid Schoiswohl vom Narzissenfestkomitee "perfekt" für die Blumen: "Kühl, dann hat es geregnet und jetzt Sonne."
24 Figuren warten
Es ist davon auszugehen, dass die meisten Narzissen bis Donnerstag, wenn das große Brocken beginnt, blühen. Ein Mangel ist nicht zu erwarten, obwohl pro Figur 50 oder in einzelnen Fällen sogar bis zu 120 Kübel voller Narzissen benötigt werden. In einem Kübel sind rund 1.000 Blüten. Die Anzahl der insgesamt benötigten Blüten geht daher in die Million. Heuer sind 24 Figuren zu erwarten - altbekannte, aber auch neue Überraschungen werden zu sehen sein, kündigte Schoiswohl an.
Für den Sonntag ist jedes Jahr der Höhepunkt eingeplant. Der Korso findet abwechselnd in Altaussee, Bad Aussee oder Grundlsee statt - heuer ist er in Bad Aussee.
Bis zu 20.000 Gäste erwartet
Den ganzen Tag über können die Figuren besichtigt und fotografiert werden. Die Bekanntgabe der prämierten Figuren auf der Hauptbühne beim Postamt um 15 Uhr wird der Abschluss des Festes sein. Ein Bootskorso findet diesmal nicht statt, denn in Bad Aussee gibt es im Gegensatz zu den beiden anderen Orten keinen angrenzenden See. Umrahmt wird das Fest mit Musik von regionalen Volksmusikgruppen, Blasmusik-Kapellen und Trachtengruppen sowie kulinarischen Köstlichkeiten.
An den Arbeiten am Fest beteiligen sich rund 3.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der Region. Das Narzissenfest hat im Frühling für die Region Ausseerland Salzkammergut eine große wirtschaftliche und touristische Bedeutung. Jedes Jahr kommen 15.000 bis 20.000 Besucher, um am Fest teilzunehmen.
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