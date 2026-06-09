Mordversuch und sexuelle Gewalt in Graz: Trio in Italien gefasst

In Zusammenhang mit Ermittlungen nach einem Mordversuch in Österreich hat die italienische Polizei im Raum Mailand drei Männer festgenommen. Nach einem vierten Verdächtigen werde noch gefahndet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Den vier ägyptischen Staatsangehörigen werden neben dem versuchten Mord auch Freiheitsberaubung und sexuelle Gewalt in der Steiermark vorgeworfen.