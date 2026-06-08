Frankreich: Nach Mord an Elfjähriger werden 70.000 Anzeigen neu geprüft

Nach der Ermordung der elfjährigen Lyhanna in Frankreich will Justizminister Gérald Darmanin eigenen Angaben zufolge die Generalstaatsanwaltschaft auffordern, bis zum 14. Juli "alle Anzeigen, die Kinder betreffen," und damit etwa 70.000 Fälle erneut zu prüfen. "Ich werde nicht in den Urlaub fahren" und "kein einziger hoher Richter wird in den Urlaub fahren", solange er nicht "jeden einzelnen Staatsanwalt" empfangen habe, um Bilanz zu ziehen, so der Minister dem Sender LCI TV.

Zu einem Schweigemarsch versammelten sich unterdessen rund 6.000 Menschen in der kleinen Gemeinde Fleurance im Südwesten Frankreichs, wo das ermordete Mädchen gelebt hatte. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen weiße T-Shirts und hielten ein Banner mit der Aufschrift "Nie wieder! Wir lieben dich, wir vermissen dich". Die Eltern und der Bruder des Mädchens waren unter den Teilnehmern. Auf Wunsch der Angehörigen nahmen lokale Vertreter an dem Trauermarsch teil, jedoch keine Politiker von nationaler Ebene.