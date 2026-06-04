In Frankreich gefundene Kinderleiche vermutlich vermisstes Mädchen

Der Fall einer seit sechs Tagen vermissten Elfjährigen sorgt in Frankreich für Entsetzen und Empörung. Nach intensiver Suche unter Beteiligung zahlreicher Freiwilliger wurde nun auf dem Gelände eines Bauernhofs im südwestfranzösischen Département Gers eine Kinderleiche gefunden, bei der es sich vermutlich um das verschwundene Mädchen handelt. Durch eine Autopsie soll laut Staatsanwaltschaft die Identität formell festgestellt werden. Auch die Todesursache werde noch geprüft.

Verdächtiger war bereits mehrfach angezeigt Der Fall, für den die Staatsanwaltschaft von Agen zuständig ist, hat landesweit Empörung ausgelöst, weil der Verdächtige, der sich in Polizeigewahrsam befindet, zuvor bereits mehrfach wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung von Minderjährigen angezeigt worden war. "Dies wirft die Frage auf, welches Gewicht Aussagen von Opfern haben und wie in solchen Fällen ermittelt wird", sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon am Donnerstag. Ein Ermittlungsverfahren nach einer Anzeige wegen Vergewaltigung Minderjähriger gegen den Mann von 2024 war mangels Beweisen eingestellt worden. Nach einer weiteren Vergewaltigungsanzeige von 2025 waren neun Monate lang weder der Verdächtige noch Zeugen angehört worden. Die Regierung hat deswegen behördeninterne Ermittlungen eingeleitet. Premierminister Sébastien Lecornu berief die Innen- und Justizminister in dem Fall für Freitag zu einer Sitzung ein. Die "Warnsignale" hätten dazu führen müssen, die Fälle zusammenzuführen und ein Eilverfahren einzuleiten, sagte die auf Sexualdelikte spezialisierte Anwältin Carine Durrieu Diebolt. Sie prangerte rückständige Justizmethoden an, etwa das Versenden von Akten auf dem Postweg.