Zwölfjähriger in Frankreich getötet: 16-Jähriger festgenommen

Nach dem Fund der Leiche eines Zwölfjährigen im nordfranzösischen Rennes konnte ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Montagmittag mitteilte.

Das tote Kind war am Sonntag mit einem sehr fest um den Hals gebundenen nassen Badehandtuch im Uferbereich eines Flusses in der Stadt in der Bretagne entdeckt worden. Den herbeigerufenen Rettungskräften gelang es demnach nicht, das Kind wiederzubeleben.