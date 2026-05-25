Zwölfjähriger in Frankreich getötet: 16-Jähriger festgenommen
Nach dem Fund der Leiche eines Zwölfjährigen im nordfranzösischen Rennes konnte ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Montagmittag mitteilte.
Das tote Kind war am Sonntag mit einem sehr fest um den Hals gebundenen nassen Badehandtuch im Uferbereich eines Flusses in der Stadt in der Bretagne entdeckt worden. Den herbeigerufenen Rettungskräften gelang es demnach nicht, das Kind wiederzubeleben.
Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Vorfall mitgeteilt, dass die Beteiligung eines Dritten möglich sei. Eine Untersuchung wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung eines Minderjährigen unter 15 Jahren sei eingeleitet worden, hieß es. Der 16-Jährige wurde den Angaben nach dann am Morgen in Rennes festgenommen.
Am Sonntagabend waren zahlreiche Polizisten für Ermittlungen zu dem Fall in der Nähe einer Wohnanlage im Einsatz, wie ein AFP-Journalist berichtete. Eine Anrainerin sagte, die Nachricht vom Tod des Knaben sei "ein echter Schock". "Das ist eine ruhige Gegend, nicht weit vom Zentrum", führte die Frau aus. "Ich bin nie behelligt worden."
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