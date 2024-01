Messerattacke in Judenburg: 32-Jähriger am Hals verletzt

Im steirischen Judenburg im Bezirk Murtal hat ein 31-Jähriger am Samstagabend in einer Betreuungseinrichtung einem Mitbewohner mit einem Küchenmesser eine vier Zentimeter lange und etwa 2,5 Zentimeter tiefe Schnittwunde am Hals zugefügt.

