Baby starb bei Frontalcrash in der Steiermark

Bei einem Frontalcrash zwischen einem Pkw und einem Lkw am Freitag gegen 18.00 Uhr in Krottendorf-Gaisfeld (Bezirk Voitsberg) ist ein drei Monate altes Baby ums Leben gekommen. Die 27-jährige Mutter, die den Pkw gelenkt hatte, wurde laut Rotem Kreuz reanimiert und in kritischem Zustand ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Wie die Polizei unter Berufung auf Zeugen berichtete, war der Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw kam.

