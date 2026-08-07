Messerattacke in Grazer Notschlafstelle: Drei Verletzte

Am Donnerstagabend, 6. August 2026, kam es in einer Notschlafstelle für Obdachlose in Graz zu einer Messerattacke: Drei Männer wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Dank rascher Fahndung konnte die Polizei den 48-jährigen Tatverdächtigen binnen kurzer Zeit im Grazer Stadtgebiet festnehmen.

Messerstiche in der Obdachlosenunterkunft

Gegen 23.00 Uhr des 6. August 2026 wurden mehrere Polizeistreifen zu einer Notschlafstelle für Obdachlose in Graz gerufen, nachdem dort eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Bewohnern gemeldet worden war. Drei Männer wurden durch Messerstiche verletzt.

Ein 39-jähriger Türke erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Zwei weitere Männer – ein 47-jähriger Mann aus der Türkei und ein 75-jähriger Mann aus Bosnien – wurden leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Männer und brachten sie in Grazer Krankenhäuser.

Rasche Fahndung führt zur Festnahme

Noch am Tatort gelang es den Ermittlern, anhand von Zeugenangaben einen 48-jährigen türkischen Staatsangehörigen als mutmaßlichen Angreifer zu identifizieren. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet, weshalb die Polizei umgehend eine Fahndung im gesamten Grazer Stadtgebiet einleitete.