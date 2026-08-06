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Steiermark

Pkw von Zug erfasst: Frau bei Bahnunfall bei Graz gestorben

Unfall beim Bahnübergang der Graz-Köflach - Lenkerin kam ums Leben.
06.08.2026, 13:48

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Zugschienen

Eine 71-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) auf einer unbeschrankten, mit Lichtsignalen gesicherten Bahnkreuzung von einem Zug der Graz-Köflacher Bahn erfasst und dabei getötet worden. 

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Die Frau dürfte laut Polizei das Rotlichtsignal an der Kreuzung übersehen haben. Der mit etwa 20 Fahrgästen besetzte Zug rammte den Wagen, der dadurch zur Seite geschleudert wurde. Er kam am Dach zu liegen. Für die Lenkerin gab es keine Rettung mehr.

Graz
Agenturen, bega  | 

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