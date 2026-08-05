Schwerer Unfall am Gleis: Traktor von Zug in NÖ erfasst

Das Rote Kreuz Atzenbrugg-Heiligenreich wurde Mittwochfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Moosbierbaum ( Bezirk Tulln ) und dem Golfplatz gerufen. Ein Traktor samt Güllefass war auf einem unbeschrankten Bahnübergang parallel zur L115 seitlich von einer Verschub-Lokomotive erfasst worden.

Das landwirtschaftliche Fahrzeug wurde nach der Kollision entlang der Schienen mitgeschleift. Dabei wurde der Fahrer unbestimmten Grades verletzt. Dennoch: „Trotz des heftigen Zusammenstoßes ging der Unfall glimpflich aus“, wie das Rote Kreuz Atzenbrugg-Heiligeneich berichtet.

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Die Oberleitung wurde durch den ÖBB-Einsatzleiter abgeschaltet und geerdet, wie die Feuerwehr Atzenbrugg informiert.Der Traktorlenker wurde vom Roten Kreuz gemeinsam mit den Kollegen vom Samariterbund Traismauer versorgt und ins Universitätsklinikum Tulln gebracht.

FF entfernte Traktor von Gleisen

Der stark beschädigte Traktor und das Güllefass wurden von der FF Atzenbrugg mit dem Kran vom Gleiskörper entfernt und mit dem Wechselladefahrzeug abtransportiert.