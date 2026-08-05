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Niederösterreich

Schwerer Unfall am Gleis: Traktor von Zug in NÖ erfasst

An einem unbeschrankten Bahnübergang im Bezirk Tulln wurde ein Traktor von einer Verschublok erfasst - der Lenker wurde trotz heftiger Kollision nur leicht verletzt.
Sandra Frank
05.08.2026, 15:21

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Unfall Moosbierbaum

Das Rote Kreuz Atzenbrugg-Heiligenreich wurde Mittwochfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Moosbierbaum (Bezirk Tulln) und dem Golfplatz gerufen. Ein Traktor samt Güllefass war auf einem unbeschrankten Bahnübergang parallel zur L115 seitlich von einer Verschub-Lokomotive erfasst worden.

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Das landwirtschaftliche Fahrzeug wurde nach der Kollision entlang der Schienen mitgeschleift. Dabei wurde der Fahrer unbestimmten Grades verletzt. Dennoch: „Trotz des heftigen Zusammenstoßes ging der Unfall glimpflich aus“, wie das Rote Kreuz Atzenbrugg-Heiligeneich berichtet.

Unfall Moosbierbaum

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Unfall Moosbierbaum

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Unfall Moosbierbaum

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Unfall Moosbierbaum

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Unfall Moosbierbaum

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Unfall Moosbierbaum

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Unfall Moosbierbaum

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Unfall Moosbierbaum

Ein Traktor samt Güllefass wurde in Moosbierbaum von einer Vorschublok erfasst.

Die Oberleitung wurde durch den ÖBB-Einsatzleiter abgeschaltet und geerdet, wie die Feuerwehr Atzenbrugg informiert.Der Traktorlenker wurde vom Roten Kreuz gemeinsam mit den Kollegen vom Samariterbund Traismauer versorgt und ins Universitätsklinikum Tulln gebracht.

FF entfernte Traktor von Gleisen 

Der stark beschädigte Traktor und das Güllefass wurden von der FF Atzenbrugg mit dem Kran vom Gleiskörper entfernt und mit dem Wechselladefahrzeug abtransportiert.

Tulln ÖBB Blaulicht
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