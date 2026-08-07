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Steiermark

Graz-Jakomini: Alko-Unfall endet mit Überschlag

Ein schwer alkoholisierter 26-Jähriger überschlug sich nach einem Unfall mit drei parkenden Autos in Graz.
07.08.2026, 09:11

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Rettungswagen Rettungsauto

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag, dem 6. August 2026, die Schönaugasse im Grazer Bezirk Jakomini erschüttert: Gegen 15.30 Uhr prallte ein mutmaßlich stark alkoholisierter 26-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug gegen drei geparkte Autos, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei nach aktuellem Stand unbestimmten Grades verletzt.

Schlangenlinien und Überschlag: Zeugin schildert dramatische Fahrt

Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin, die hinter dem 26-Jährigen fuhr, schilderte gegenüber der Polizei, dass dieser mehrfach abrupte Geschwindigkeitswechsel durchgeführt haben und in Schlangenlinien gefahren sein soll. 

Die Fahrt endete schließlich mit dem Aufprall auf drei geparkte Fahrzeuge und dem folgenden Überschlag. Couragierte Passanten befreiten den Lenker aus seinem auf dem Dach liegenden Wagen, bevor er nach der Erstversorgung vor Ort ins LKH Graz gebracht wurde.

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Schwere Alkoholisierung: Führerschein sofort abgenommen

Beim 26-jährigen Fahrer wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt. Ihm wurde der Führerschein noch an der Unfallstelle vorläufig abgenommen. An den drei geparkten Fahrzeugen sowie am Wagen des Mannes entstand Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Blaulicht Graz Steiermark
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