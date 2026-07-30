Notfall am Steuer: Autofahrer stürzt 200 Meter tief

Ein 64-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Mittwochnachmittag, dem 29. Juli 2026, nach einem medizinischen Notfall von einer Gemeindestraße abgekommen und rund 200 Meter einen steilen Abhang hinuntergerollt. Der Verunglückte wurde dabei verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.

Plötzliche Brustschmerzen als Auslöser

Das Unglück ereignete sich gegen 15.10 Uhr auf einer Gemeindestraße zwischen St. Pankrazen und Plesch im Gemeindegebiet von Gratwein-Straßengel. Im Bereich Gschnaidt dürfte der 64-Jährige plötzlich auftretende Schmerzen im Brustbereich verspürt haben, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Pkw kam daraufhin ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab und rollte über ein steil abfallendes Wiesenstück, ehe er schließlich gegen einen Baum prallte und zum Stillstand kam.