Mann bei Erste-Hilfe-Maßnahmen in Steiermark von Auto erfasst

Schwere Verletzung

Beide Beteiligten wurden in Spitäler gebracht. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 4.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der B78 in Obdach (Bezirk Murtal). Der Wagen eines Rumänen (37) überschlug sich nach dem Crash und kam rund 150 Meter entfernt zum Stehen. Der Lenker wurde schwer verletzt und verlor das Bewusstsein, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.