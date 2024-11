Steiermarks SPÖ-Chef Lang: "Wir sind keine Oppositionspartei"

In einer Art Bilanz der Legislaturperiode sagte Lang im APA-Gespräch, die vergangenen fünf Jahre seien unter besonderen Vorzeichen gestanden, erst zwei Jahre von 2020 bis 2022 wegen Covid. "2022 wurde der Konjunkturhimmel dann endlich wieder heller und dann kam mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine der nächste Dämpfer, gefolgt von der Energie-und Teuerungskrise - das begleitete uns für die zweite Hälfte der Legislaturperiode", sagte Lang zu den Rahmenbedingungen.

Was in der Legislaturperiode gut gelaufen sei, war der Ausbau der Infrastruktur, für den es noch nie so viele Mittel gegeben habe, so Lang.

Dazu zähle neben Koralmbahn, Semmeringbasistunnel auch der Breitbandausbau - bei Letzterem habe die Steiermark das Geld des Bundes endlich abgeholt. Weiters sei der Ausbau der S-Bahn-Taktung, der Regionalbusse und der Radwege im Sinne der neuen Radverkehrsstrategie zu nennen.