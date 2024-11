Anton Lang: "Steirische Wahl mit steirischen Themen"

Zu Mittag war SPÖ-Spitzenkandidat Anton Lang zur Wahlurne geschritten und hat seine Stimme in einer Tageswerkstätte in seiner Heimatgemeinde Leoben-Hinterberg abgegeben - "für die richtige Partei", sagte der optimistisch gestimmte Landeshauptmannstellvertreter, der in Begleitung seiner Lebensgefährtin Lydia erschienen war.

Er habe heute schon eine Laufrunde absolviert, sagte Lang gegenüber der APA. Der leger gekleidete rote Spitzenmann räumte ein, dass die Ergebnisse in den klassischen roten Industriegebieten der Obersteiermark wie Leoben bei der Nationalratswahl nicht so gut gewesen wären.

"Aber das ist eine steirische Wahl mit steirischen Themen und steirischen Spitzenkandidaten", so der Finanz- und Verkehrslandesrat. Nun gehe er noch zum Mittagessen, am Nachmittag in die Grazer Burg und dann ins Medienzentrum in der Aula der Alten Universität gleich neben der Burg.