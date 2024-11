Vom Schnapsen bis zum Kegelfinale: ÖVP geht auf Wahlkampftour

An die 1.000 Funktionärinnen und Funktionäre trommelt die ÖVP Montagabend in Graz zusammen: Exakt 20 Tage vor den Landtagswahlen am 24. November startet die Partei auf der Grazer Messe in die "intensive Wahlkampfphase", wie es heißt.

Mit dabei auch Gäste aus Wien, allerdings mit einer prominenten Ausnahme: Bundesparteichef Karl Nehammer kommt nicht nach Graz.

Für Aufritte auf der Bühne aber kündigt die ÖVP das "ungleiche Duo August und August an": August Wöginger, Oberösterreicher und Klubobmann im Nationalrat, und Schauspieler August Schmölzer werden sprechen. Schmölzer sei "kein Parteimitglied und hat auch nicht vor, eines zu werden", wie die ÖVP am Montag wissen ließ.

Danach wird das ÖVP-Landesregierungsteam auf die Bühne gebeten, den Abschluss bildet eine Rede des steirischen Landesparteiobmannes Christopher Drexler. Für den Landeshauptmann es geht am Dienstag weiter mit einer "Bezirkstour": Von Mittwoch bis einschließlich Sonntag will der ÖVP-Wahlkampftross alle Bezirke der Steiermark besuchen. 12 sind das in dem Fall, Graz als 13. Bezirk wurde bereits mit dem Wahlkampfauftakt bedient.

So wird Drexler etwa am Mittwoch ab voraussichtlich um 11.30 Uhr in der Stadt Murau (Bezirk Murau) beim Leonhardimarkt vorbeischauen, ehe es am Nachmittag nach Leoben (Bezirk Leoben) geht und am Abend nach Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung). Vom Schnapsen zum Frühschoppen Von Donnerstag bis Sonntag sind weitere gut ein Dutzend Veranstaltungen oder Besuche im gesamten Bundesland geplant - vom Seniorenbund-Bezirksschnapsen bis zum Frühschoppen und dem Landeskegelfinale der ÖVP-Frauen. Abgeschlossen wir die Tour mit einem Besuch des Stainzer Flascherlzuges (Bezirk Deutschlandsberg)