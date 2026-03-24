Graz: Fundstücke aus NS-Lager Liebenau ausgestellt

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Ein Kamm, eine Zahnbürste, ein verbeultes Essgeschirr: Archäologische Fundstücke aus dem Areal des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers Liebenau stehen im Zentrum der neuen Ausstellung des Graz Museum. Sie sind Relikte einer bewegten Geschichte der Jahre 1940 bis 1945. Sie werfen Fragen auf und laden ein, sich mit der jüngeren Vergangenheit auseinanderzusetzen. Erinnerungskultur, Bewahrung von Kulturerbe sowie Stadt und Demokratie sind Schwerpunkte im Jahresprogramm des Museums.

Die von Susanne Lamm, der Leiterin der Stadtarchäologie Graz, und Annette Rainer vom Graz Museum kuratierte Ausstellung "Lager Liebenau" im Gotischen Saal des Graz Museum zeigt rund 30 Objekte, die durch die Ausgrabungsarbeiten dem Vergessen entrissen wurden. Weitere rund 350 werden der Öffentlichkeit durch die Online-Sammlung zugänglich gemacht. Baracke mit fast 200 Menschen Unter den ausgestellten Objekten findet sich ein fragmentarisch erhaltener Kamm. Er stammt von einer Zwangsarbeiterin. Das kann man sicher sagen, erzählte Kuratorin Lamm am Dienstag im Zuge der Presseführung. Denn im Kamm fand man einen Namen eingeritzt - jenen von Vlasta Siroka. Die Frau aus dem damaligen Protektorat Böhmen und Mähren wurde 1944 zur Arbeit als Hilfsarbeiterin in Graz gezwungen. In welchem Betrieb ist nicht bekannt, aus den Lagerakten gehe aber hervor, dass sie in der Baracke 168 einquartiert war: eine Baracke mit 183 Quadratmetern, darin waren noch 196 andere Menschen untergebracht, wie Lamm schilderte.

Ein anderes Objekt ist ein verbeultes Metallgefäß. Auch dieses wird als Alltagsgegenstand den Zwangsarbeitern in Liebenau zugeordnet. Es trägt deutliche Gebrauchsspuren und ein Monogramm, doch es führt zu keiner konkreten Person. Ort des Schreckens Das Lager Liebenau war während der NS-Zeit ein Ort des Schreckens. Umsiedlerinnen und Zwangsarbeiterinnen wurden hier untergebracht, und es war Schauplatz von Verbrechen des Nationalsozialismus. Viele der ausgestellten Fundstücke stammen aus dieser dunklen Epoche, andere aus Zeiten davor oder danach, wie man in der Grazer Ausstellung sehen kann: die Figur eines liegenden Pferdes aus Porzellan aus dem tschechischen Odov, ein Porzellanfragment mit französischer Beschriftung und dem Aufdruck "PH.Suchard neuchatel" aus dem späten 19. Jahrhundert, ein Sparschwein aus Keramik.