Sandra Krautwaschl, Grüne: Physiotherapeutin lebt plastikfrei

Diesmal hat sie allerdings keinen Rückenwind aus Wien: Die Grünen wurden bei der Nationalratswahl auf Bundesebene abgestraft und auch in der Steiermark legten sie von 13 auf 7,6 Prozent ab.

Konsequent weist sie in ihren Worten auf den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Hochwasser sowie anderen Naturkatastrophen hin - ihre Authentizität gilt als hoch. Krautwaschl hatte den ehemaligen Klubchef Lambert Schönleitner noch vor der Landtagswahl 2019 an der Spitze der Ökopartei abgelöst.

Im steirischen Landtag ist Krautwaschl wohl die lauteste Verfechterin einer n achhaltigen Strategie für den Bodenverbrauch , wenngleich sie praktisch nie wirklich laut wird. Sie zählt zu den unermüdlichsten Rednerinnen in der steirischen Landstube.

Im Landtag sitzt die Umweltaktivistin bereits seit 2015 : Da zog sie als Spitzenkandidatin für den Wahlkreis 1 (Graz und Umgebung) über das erreichte Direktmandat ein. Sie wurde als Mitglied der damals nur dreiköpfigen Fraktion am 16. Juni 2015 angelobt.

Während er sich in den vergangenen Jahren als Obersteirer und Kontrollsprecher vor allem gegen das geplante Leitspital im Bezirk Liezen eingesetzt hat, pochte Krautwaschl in der Landstube - der Klub ist derzeit sechs Männer und Frauen stark - auf Boden- und Klimaschutz.

Als Buchautorin hat sie sich vor ihrer Polit-Karriere einen Namen gemacht: Ein Experiment des einmonatigen Plastikverzichts in ihrer fünfköpfigen Familie dauert bis heute an, diese ist eine weitgehend "Plastikfreie Zone", so der Titel.

Physiotherapeutin und Buchautorin

Ein zweites Buch, das 2020 herausgekommen ist, befasst sich ebenfalls mit einem Umweltthema: "Verschwendungsfreie Zone". Krautwaschl ist in ihrem Heimatort Eisbach Feuerwehrfrau - allerdings nicht im Löscheinsatz, sondern bei der Musikkapelle. Zudem arbeitet sie ehrenamtlich als Physiotherapeutin in der Marienambulanz der Caritas und versieht auch Nachtdienste im Vinzitel.