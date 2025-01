Kleinbus stürzte im Pongau in Straßengraben: Sieben Verletzte

Ein mit acht Personen besetzter Kleinbus ist am Dienstagabend auf der Ennstal-Straße (B320) im Pongau in einen Straßengraben gestürzt. Sieben Mitfahrer wurden verletzt. Am Steuer des Fahrzeuges saß ein 26-jähriger Rumäne. Laut Polizei hatte der Lenker auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn während eines Überholmanövers die Kontrolle über den Wagen verloren. Der Unfall ereignete sich bei Mandling an der Grenze von Salzburg und Steiermark.