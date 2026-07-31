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Steiermark

„Juden, verschwindet“: Hotelgast (70) bedroht anderen Gast (30) mit Revolver

Die Einsatzkräfte brachten andere Hotelgäste in Sicherheit, dann öffnete die Lebensgefährtin des Verdächtigen die Tür.
31.07.2026, 14:31

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 70-jähriger Hotelgast soll Donnerstagabend in Schladming einen anderen Gast mit einem Revolver bedroht und antisemitische Parolen gerufen haben. Die Einsatzkräfte brachten andere Hotelgäste in Sicherheit, dann öffnete die Lebensgefährtin des Verdächtigen die Tür. Beamte nahmen daraufhin den Senior fest, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Den Revolver fanden die Ermittler in einer Schublade.

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Der 70-Jährige soll ersten Informationen zufolge den 30-jährigen US-Amerikaner gegen 21.40 Uhr mit der Schusswaffe bedroht haben. Er hat ihm offenbar eine Patrone gezeigt und dazu die Worte „Juden, verschwindet“ gesagt. Als die Polizei eintraf und andere Personen in Sicherheit gebracht hatte, entdeckten sie den 70-Jährigen auf einem Balkon des Hotels.

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Die Freundin des Mannes öffnete den Beamten anschließend die Tür, damit sie den 70-Jährigen zur Polizeiinspektion Schladming mitnehmen können. Außerdem durchsuchten sie das Hotelzimmer des Paares. Dabei stellten sie den vom Opfer beschriebenen Revolver sicher. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) übernahm die Ermittlungen.

Schladming
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