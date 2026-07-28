Helene Fischer kommt zum Skiopening 2026 nach Schladming

Die Skiregion Schladming-Dachstein startet am 11. Dezember 2026 wieder mit einem großen Livekonzert in die Skisaison. Nachdem im vergangenen Jahr die Backstreet Boys beim Skiopening in Schladming gastierten, ist dieses Jahr Helene Fischer der Stargast.

Das Großevent wird von der Tourismusregion Schladming-Dachstein, mit der 4-Berge Skischaukel Schladming (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) und dem Event-Veranstalter Leutgeb Entertainment veranstaltet. Konzerttickets für Helene Fischer beim Ski Opening sind ab 3. August verfügbar, ebenso Packages mit Unterkunft und Skipass.

Helene Fischer vor Bergkulisse

Mit dem Ski-Opening hat sich die Region Schladming-Dachstein in den letzten Jahren als wichtige Eventdestination etabliert. In den vergangenen Jahren waren unter anderem Robbie Williams,Bryan Adams, Sting, Simply Red und zuletzt die Backstreet Boys zu Gast. Nach ihrer Stadiontour im Sommer 2026 kommt nun Helene Fischer mit ihrer Band ins Planai Stadion, wo sie im Dezember ihre größten Hits präsentieren und damit die Wintersaison eröffnen wird. Veranstalter Klaus Leutgeb: „Ich freue mich riesig, dass Helene Fischer nach ihrer großen 360°-Stadiontour noch einen drauflegt und zum Jahresabschluss noch ein Konzert bei uns in Österreich spielt. Dass sie gemeinsam mit ihrer Band die Wintersaison in Schladming-Dachstein eröffnet, ist für uns etwas Außergewöhnliches. Unsere Gäste erleben Helene Fischer hier so nah und persönlich wie kaum irgendwo sonst – genau solche einzigartigen Konzertmomente machen das Ski-Opening aus.“