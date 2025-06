Fast 50 Hitzetage: Stadt Graz rüstet sich mit Aktionsplan

Die Durchschnittstemperaturen im Sommer steigen in der steirischen Landeshauptstadt deutlich an: 2024 wurden am Messpunkt der Universität Graz 39 und an der neuen Station am Lendplatz 49 Hitzetage gemessen, während es in den 1980er-Jahren selten mehr als zehn Hitzetage jährlich gab.

Die Zahl der Tropennächte lag 2024 an der Uni Graz bei elf und am Lendplatz bei 38. "Tropennächte - an denen die Temperatur nie weniger als 20 Grad Celsius beträgt - gehören im Sommer zu den belastendsten Situationen überhaupt", so Werner Prutsch, Leiter des Umweltamtes, über das Phänomen, das insbesondere die Städte betrifft.

"In Städten sind Extremtemperaturen ein viel drastischeres Thema als am Land und es ist wichtig, bei Hitzewellen konkrete Aktionen und Maßnahmen dort zu setzen, um die unmittelbaren gesundheitsschädlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung möglichst gering zu halten", so Prutsch.