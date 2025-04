Grüner See ausgetrocknet, Schaulustige strömen dennoch herbei

In Österreich gibt es laut zuständigem Ministerium rund 25.000 sogenannte stehende Gewässer ab einer Fläche von 250 Quadratmetern. Dazu zählen natürlich entstandene Seen oder Augewässer, aber auch künstlich angelegte Gewässer wie Bagger- oder Stauseen

Etwa 2.140 Gewässer haben eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern. 62 wiederum besitzen Wasserflächen von zumindest 50.000 Quadratmetern, wobei 43 von ihnen natürlich entstanden sind. Österreichs größter Binnensee ist der Attersee (OÖ) mit rund 46 Quadratkilometern Fläche

Der tiefste See Österreichs ist der Traunsee (OÖ): Er misst an seiner tiefsten Stelle

191 Meter. Der Bodensee bietet diesbezüglich mehr (254 Meter), allerdings liegt er nicht allein in Österreich. Der Attersee ist bis zu 169 Meter tief, der Millstättersee (Kärnten) bis zu

141 Meter