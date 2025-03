Schiffe können nicht in Strobl anlegen: Zu wenig Wasser im Wolfgangsee

"In meinen 20 Jahren hier habe ich das noch nicht erlebt" . Mario Mischelin ist zerknirscht. Er muss seit Start der heurigen Schifffahrtssaison am Wolfgangsee mit einer besonderen Herausforderung kämpfen: Der Wolfgangsee hat zu wenig Wasser.

Die Schiffe können die Anlegestelle in Strobl derzeit nicht anfahren, weil nicht genug Platz nach unten ist. Bleibt das so und wenn ja, was lässt sich dagegen ausrichten?