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Tödlicher Unfall in Naas: Grazer Biker stirbt beim Überholen
71-jähriger übersah beim Überholen Verkehrsinsel, für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Ein 71-jähriger Motorradlenker aus Graz ist Dienstagfrüh in Naas im oststeirischen Bezirk Weiz beim Überholen eines Autos mit zwei Schildern auf einer Verkehrsinsel kollidiert und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.
Reanimationsmaßnahmen erfolglos
Ein nachkommender Biker hatte den Unfall beobachtet und Erste Hilfe geleistet. Die Reanimationsmaßnahmen und die Hilfe des Roten Kreuzes brachten aber keine Rettung mehr, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.
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