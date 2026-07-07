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Steiermark

Tödlicher Unfall in Naas: Grazer Biker stirbt beim Überholen

71-jähriger übersah beim Überholen Verkehrsinsel, für ihn kam jede Hilfe zu spät.
07.07.2026, 13:12

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein 71-jähriger Motorradlenker aus Graz ist Dienstagfrüh in Naas im oststeirischen Bezirk Weiz beim Überholen eines Autos mit zwei Schildern auf einer Verkehrsinsel kollidiert und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. 

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Reanimationsmaßnahmen erfolglos

Ein nachkommender Biker hatte den Unfall beobachtet und Erste Hilfe geleistet. Die Reanimationsmaßnahmen und die Hilfe des Roten Kreuzes brachten aber keine Rettung mehr, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Graz Steiermark
Agenturen, MAnna  | 

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