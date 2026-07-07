Diebstahl in Leoben: Beute im Wert von 240.000 Euro

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Leoben befindet sich in Untersuchungshaft: Er steht im Verdacht, seinem Arbeitgeber – einem in der Elektronikbranche tätigen Industrieunternehmen – Mobiltelefone, Laptops und Goldbestandteile im Gesamtwert von mehr als 240.000 Euro gestohlen zu haben. Polizisten forschten den Tatverdächtigen aus. Seine 24-jährige Freundin wird wegen des Verdachts der Hehlerei und einer möglichen Beitragstäterschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Ein Handyshop in Kapfenberg bringt Ermittler auf die Spur

Den Ausgangspunkt der Ermittlungen bildete eine Anzeige im März dieses Jahres: Das betroffene Unternehmen erstattete Anzeige bei der Polizei, nachdem zunächst sieben Mobiltelefone als gestohlen gemeldet worden waren. Wenige Wochen später tauchte eines dieser Geräte in einem Handyshop in Kapfenberg auf.

Den Ermittlern zufolge soll eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Leoben das gestohlene Mobiltelefon an den Betreiber des Shops verkauft haben. Bei ihrer Befragung zeigte sie sich jedoch nicht geständig und gab an, ihr Ausweis sei von einer anderen Person missbräuchlich verwendet worden.

Mitarbeiter als Hauptverdächtiger: Teilgeständnis und U-Haft

Weitere Ermittlungen führten die Polizisten schließlich auf den 31-jährigen Lebensgefährten der Frau. Der wegen Eigentumsdelikten amtsbekannte Mann war zum Tatzeitpunkt bei dem bestohlenen Unternehmen beschäftigt und hatte im Rahmen seiner Tätigkeit mutmaßlich Zugriff auf zahlreiche Waren und Materialien des Betriebs. Neben den Mobiltelefonen soll er auch Firmenlaptops sowie größere Mengen an Goldbestandteilen entwendet haben, die für einen Recyclingprozess vorgesehen waren.