Graz-Wahl: Elf Parteien stehen am Stimmzettel

Insgesamt elf wahlwerbende Parteien und Gruppen werden am 28. Juni bei der Gemeinderatswahl in Graz auf dem Stimmzettel zu finden sein. Das hat die Wahlbehörde am Dienstag nach der Einreichfrist bekannt gegeben. Neben den schon bisher im Rathaus vertretenen Parteien KPÖ, ÖVP, Grüne, FPÖ, SPÖ, NEOS und KFG stehen auch noch das Demokratische Bündnis Österreich (DBÖ), die Liste GAZA, die Piratenpartei und die MFG zur Auswahl. 225.883 Personen sind wahlberechtigt.

Die Listenplätze ergeben sich aus der Zahl der Mandate, die die Parteien bei der vergangenen Landtagswahl 20242023 erreicht haben. Daher ist die FPÖ beispielsweise auf dem ersten und die KPÖ nur auf dem sechsten Platz am Stimmzettel zu finden. Die Reihung der übrigen wahlwerbenden Gruppen richtet sich nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlages. Demnach war die MFG - Österreich Menschen-Freiheit-Grundrecht die letzte Gruppe, die einen gültigen Vorschlag bei der Wahlbehörde abgegeben hat. 225.883 Personen wahlberechtigt Unter den für den Gemeinderat wahlberechtigten Männern und Frauen sind 188.441 Österreicher und Österreicherinnen sowie 37.442 Unionsbürger. Für die Wahl des Migrantenbeirats können 40.088 Personen ihre Stimme abgeben. Insgesamt wurden für die Wahlen des Gemeinderates, der Bezirksräte und des Migrantenbeirats 128 Wahlvorschläge eingereicht.