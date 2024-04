Vandale zog Spur der Verwüstung durch Graz

Für so manchen Autobesitzer in Graz gab es am Sonntag eine böse Osterüberraschung. Wie die Polzei am Montag berichtet, hat ein Unbekannter in der Nacht auf Ostersonntag 27 Sachbeschädigungen verursacht. Dabei wurden zahlreiche geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Ermittlungen laufen.