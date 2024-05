Freispruch für Grazer Impfgegnerin: Keine Tierquälerei bei Demo

Äußerst turbulent hat sich am Freitag eine Verhandlung im Grazer Straflandesgericht gestaltet, bei der eine praktische Ärztin wegen Tierquälerei angeklagt war. Die Frau hatte im März 2022 hoch zu Ross an einer Demonstration gegen die Coronamaßnahmen und die Impfpflicht teilgenommen.

"Das geht Sie nichts an. Was machen Sie denn beruflich?", kam die Antwort. "Das ist gleich zu Beginn eine dumme Frage", warf Staatsanwalt Hansjörg Bacher zur Beschuldigten gewandt ein. Die Angesprochene empörte sich heftig, doch die Richterin ignorierte die Aufregung und sagte nur: "Dann sagen Sie mir auch sicher nicht, wie hoch Ihr Einkommen ist?". "Richtig, Sie lernen schnell", antwortete die Ärztin schnippisch.

Das Pferd soll laut Anklage bei der Demonstration "massiven optischen und akustischen Reizen" ausgesetzt gewesen sein, außerdem eine leichte Verletzung an der Nase erlitten haben. "Das Pferd erfreut sich bester Gesundheit", warf der Verteidiger ein. Die Angeklagte gab an, die Veranstaltung habe dazu gedient, dass die Menschen "erkennen, was diese Giftspritze (gemeint ist Covid-Impfung, Anm.) anrichtet". "Es geht um Tierquälerei, nicht die Art der Versammlung", hielt ihr die Richterin entgegen.

Nach nur sieben Minuten Verhandlung war die Stimmung bereits am Überkochen, was die anwesende Schulklasse gebannt verfolgte.

Auf die Frage, ob sie sich schuldig fühle, meinte die 51-Jährige nur empört: "Das ist ja wohl ein schlechter Witz". Viel mehr war ihr zu dem Vorfall selbst nicht zu entlocken, zeitweise verhielt sie sich auch ihrem Anwalt gegenüber äußerst ungehalten.

Die Richterin übersah geflissentlich die ständigen Provokationen in Form von süffisantem Lächeln oder Zwischenrufen und befragte noch zwei Zeugen. Ein Polizist gab an, das Pferd wäre beinahe in einen Streifenwagen gerannt, was die Beschuldigte zurückwies. Im tierärztlichen Gutachten hieß es, so eine die Situation stelle für Tiere "unnötige Qualen" dar.

Die Ärztin wurde freigesprochen, weil "nicht mit erforderlicher Sicherheit eine Straftat festgestellt werden konnte", begründete die Richterin. Triumphierend zog die ganze Impfgegner-Truppe ab. "Wir gehen jetzt feiern", sagte die Ärztin zum Staatsanwalt. "Das ist mir egal, schönen Tag noch", ließ er sich auch zum Abschluss nicht provozieren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.