NS-Literatur am PC: Verfahren gegen Ex-FPÖ-Gemeinderat eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt - sie führt die Ermittlungen, um mögliche Befangenheiten in Graz auszuschließen - leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Wiederbetätigung ein.

Laut Bericht der Kleinen Zeitung konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Verdächtige das Material anderen gezeigt oder weitergeleitet habe. Es nur zu besitzen, stellt per Definition aber keinen strafrechtlichen Tatbestand dar.

Mandat zurückgelegt

Der ehemalige Gemeinderat - er hat sein Mandat kürzlich zurückgelegt - gab in den Vernehmungen an, sich nicht an diese Dateien erinnern bzw. auch nicht erklären zu können, wie sie auf sein Notebook gelangt sein könnten.