Kurioser Fall in Graz: Mann pinkelte in Wiese - und steht vor Gericht

"Unter dem weiten Himmelszelt hat der Mensch nicht weniger Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im Randbereich der Ostsee." So befand ein Richter im deutschen Lübeck im Sommer 2022 und entlastete einen jungen Mann vom Vorwurf, er habe eine Ordnungswidrigkeit begangen: Der hatte in einer Julinacht nämlich vom Strand aus in die Ostsee gepinkelt - 60 Euro Bußgeld forderte ein Team der Ordnungswache, die die Szenerie beobachtet hatte.

Ein Urteil zum "geselligen Wasserlassen"

Der Amtsrichter indes hielt das für überzogen, schließlich sei "geselliges Wasserlassen" nun ja nicht unbedingt unbekannt: Es finde ja auch in öffentlichen Herrentoiletten an "durchgehenden Pissoirs, an Rinnen oder sonstigen offenen Abtritten" statt.

