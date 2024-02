Steiermark: Feuerwehrleute retteten 2023 mehr als 2.000 Menschen

Das Einsatzaufkommen der steirischen Feuerwehren stieg: 2023 wurden die 766 Wehren mit ihren rund 52.000 Mitgliedern zu 51.699 Einsätzen gerufen, ein Plus von knapp sechs Prozent. Dabei wurden 2.425 Menschen sowie 1.788 Tiere aus Zwangslagen gerettet, berichtete der Landesfeuerwehrband am Donnerstag.

Allein am 4. August wurden rund 1.400 Unwetter- und Pumpeinsätze gezählt. Das sind mehr als im gesamten Jahr 2021 mit 1.222 Einsätzen. In Summe wurden bei allen Einsätzen für technische Hilfeleistungen zusammengenommen 698.565 sogenannte "Einsatz-Mannstunden“ geleistet. Das ist ein Plus von 157.386 Stunden gegenüber 2022.