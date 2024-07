Festnahme: Diebesbande sammelte Spenden für Gehörlose

In der Obersteiermark ist am Montagnachmittag eine vierköpfige Diebesbande festgenommen worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Zwei Frauen (22 und 24) sollen mehrfach Parfum und Kleidung in Geschäften im Bezirk Leoben gestohlen haben.

Auch stellten sie sich auf öffentlichen Plätzen in Eisenerz und Trofaiach auf und gaben an, Spenden für Gehörlose zu sammeln. Dabei wurden Spendenwillige trickreich bestohlen. Die Polizei bittet mögliche Opfer, sich zu melden.

Alle sind rumänische Staatsbürger und leben in Deutschland. Die beiden Männer hatten die Haupttäterinnen jeweils mit einem Pkw zu den Tatorten gebracht. In dem Wagen wurde Bargeld und Diebesgut sichergestellt.

Die Vier sind zum Teil geständig und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in das Polizeianhaltezentrum Graz bzw. in den Verwahrungsraum einer Polizeidienststelle in Leoben gebracht. Da weitere Opfer vermutetet werden, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 059133/6327 bei der Inspektion Trofaiach zu melden.