Formel 1: Mögliche Aktivisten am Red Bull Ring geschnappt

Die drei waren laut Polizei im westlichen, bewaldeten Bereich der Strecke auf das Gelände gelangt und bis zu den Kiesbetten in Kurve 3 vorgedrungen. Blockieren konnten sie nichts. Es müsse noch geklärt werden, was sie vorhatten.

Heimo Kohlbacher von der Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte auf APA-Nachfrage, dass drei Personen von den Sicherheitskräften am Ring an die Polizei übergeben wurden. Sie wurden am Vormittag auf der Polizeiinspektion Knittelfeld befragt, um zu klären, was sie am Gelände wollten.