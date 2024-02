Festnahme: Oststeirer (76) bedrohte drei Familienmitglieder

Ein 76-Jähriger hat am Freitagnachmittag in der Oststeiermark drei seiner Familienmitglieder bedroht - der Pensionist ließ sich nach dem Einsatz der Verhandlungsgruppe Süd der Polizei widerstandslos festgenommen. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte.

Familie mit Umbringen bedroht

Der 52-jährige Sohn des Mannes hatte gegen 14.00 Uhr telefonisch die Polizei alarmiert: der Pensionist hatte seine Ehefrau, den Sohn und dessen Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedroht. Die drei Familienangehörigen des 76-Jährigen flüchteten aus dem Haus und versteckten sich bis zum Eintreffen der Polizei in der Nähe. Die Polizei recherchierte, dass sich im Haus Waffen befanden, da sowohl Vater als auch Sohn Jäger sind. Deshalb wurde die Verhandlungsgruppe, ein Polizeihubschrauber und Beamte des Einsatzkommandos Cobra in Marsch gesetzt.