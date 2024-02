22-Jähriger nahm Schwester Handy weg und schlug sie: Vier Monate bedingt

Von Faustschlägen und Tritten wollte der Beschuldigte nichts wissen: „Ich habe sie nur fest gehalten“, erklärte er. Das Mädchen hatte aber Verletzungen am Nasenbein und am Handgelenk erlitten. „Ist halt passiert“, war sein Kommentar. „So geht das nicht, so funktioniert das in Österreich nicht. Sie haben nicht das Recht, das Handy Ihrer Schwester zu kontrollieren, nur weil sie eine Frau ist“, wetterte die Richterin und betonte: „Ihre Schwester kann schreiben, mit wem sie will. Einen jüngeren Bruder hätten Sie auch nicht kontrolliert.“

Späte Einsicht

Der 22-Jährige sah dann doch alles ein: „Es tut mir sehr leid, auch, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe“, entschuldigte er sich auch noch für sein Verschwinden bei der ersten Verhandlung. Die Richterin ließ noch einmal Milde walten und verhängte trotz Vorstrafen eine bedingte Strafe von vier Monaten. „Für so ein Verhalten gibt es die rote Karte“, redete sie dem Angeklagten noch einmal ins Gewissen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.