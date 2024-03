"Falsche Polizisten": Frau übergab tausende Euro an Betrüger

Eine 80-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde am Donnerstag Opfer von falschen Polizisten. Die Frau übergab einem unbekannten Täter Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro .

Ein bisher Unbekannter kontaktierte gegen 10 Uhr telefonisch die 80-Jährige und teilte ihr mit, dass es in der Nähe ihres Hauses zu Einbrüchen gekommen sei. Sie stünde auf einer Liste und dadurch sei ihr Geld nicht mehr sicher . Zur Sicherung ihrer Wertsachen komme ein Polizist zu ihr und nehme diese in Verwahrung .

Dem Betrüger gelang es durch geschickte Manipulation, das Opfers zur Herausgabe von Bargeld zu bewegen. Die 80-Jährige händigte dem vermeintlichen Polizisten in ihrem Haus einen Betrag von mehreren tausend Euro aus. Der Täter nahm das Geld an sich und versicherte der 80-Jährigen, dass das Geld nunmehr sicher sei bzw. sie dieses auch am nächsten Tag wiederbekomme.

Polizei appelliert

Die steirische Polizei warnt einmal mehr vor der Vorgehensweise „Falsche Polizisten“ und appelliert, niemals an Unbekannte Bargeld, Schmuck oder Wertsachen auszuhändigen. Aktuell sind in der Steiermark wieder vermehrt derartige Betrugsversuche zu verzeichnen.