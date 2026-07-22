Fahrerflucht in Vasoldsberg: Polizei sucht Zeugen

Eine 15-jährige Moped-Lenkerin ist am Montagabend, dem 20. Juli 2026, in Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung bei einem Verkehrsunfall schwer am Bein verletzt worden. Sie wurde von einem entgegenkommenden Pkw gestreift, kam zu Sturz und der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht. Die 15-Jährige wurde in das LKH Graz eingeliefert.

Handy am Steuer – Mädchen weicht aus und stürzt

Gegen 18.10 Uhr war die Jugendliche aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Moped in Schemerlhöhe in Richtung Norden unterwegs. Hinter dem Gasthaus „Hügellandhof“ kam ihr ein Pkw in südlicher Richtung entgegen. Laut Aussagen der 15-Jährigen soll der unbekannte männliche Lenker wegen der Verwendung eines Mobiltelefons auf ihre Fahrbahnseite geraten sein.

Die Jugendliche musste ihr Fahrzeug nach rechts ablenken, wobei ihre linke Körperseite die linke Seite des entgegenkommenden Pkw touchierte. Die 15-Jährige kam zu Sturz und erlitt eine schwere Beinverletzung. Der zweitbeteiligte Lenker beging Fahrerflucht.