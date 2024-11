Einzigartiger Fall in Graz: Lebende Ameise verursachte Tinnitus im Ohr

Plötzlich aufgetretener Tinnitus und ein Fremdkörpergefühl im Ohr bei einer 42-jährigen Frau in Graz hatten eine ganz außergewöhnliche Ursache. Der Grund für die Symptome war nämlich eine lebende Ameise , die sich durch ein Loch im Trommelfell ins Mittelohr der Patientin verkrochen hatte, berichteten jetzt Grazer HNO-Spezialisten.

"Dieser Bericht beschreibt den ungewöhnlichen Fall einer lebenden Ameise, die durch eine bereits vorhandene Perforation im Trommelfell einer 42-jährigen Patientin in die Mittelohrhöhle eindrang. Sie stellte sich in der Ambulanz mit Symptomen wie plötzlich auftretendem Tinnitus ("Ohrklingeln") und einem Fremdkörpergefühl im linken Ohr vor", schrieben jetzt Peter Kiss von der HNO-Universitätsklinik der MedUni Graz und seine Co-Autoren in "Diagnostics" (doi: 10.3390/diagnostics14222530).