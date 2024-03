Brandserie am Grazer Bahnhof: Verdächtiger wurde gefasst

An vier Orten in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofs - unter anderem in zwei Mehrparteienhäusern - sind am Mittwochabend mehrere kleinere Brände gelegt worden, teilte die Berufsfeuerwehr Graz am Donnerstag mit. Betroffen waren zwei Wohnhäuser, Mistkübel am Eggenberger Gürtel und der Außenbereich des Hauptbahnhofs. Verletzt wurde niemand. Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurde bereits ein Verdächtiger gefasst.