Betrunkener raste durchs nächtliche Graz: Führerschein weg

Die Polizei hat einem betrunkenen Raser nach einer Verfolgung durch das nächtliche Graz sowohl den Führerschein als auch sein Fahrzeug abgenommen. Einer Zivilstreife war gegen 21.30 Uhr auf der Puntigamer Straße in Richtung Osten ein BMW aufgefallen, der sich ihr rasch näherte und dann überholte. Auf Haltesignale reagierte der Lenker nicht, er entkam mit über 150 km/h. Eine Stunde später wurde er zuhause im Bezirk Graz-Umgebung ausgeforscht, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Beamten in Zivil waren dem Autoraser mit Blaulicht und Folgetonhorn nachgefahren. Der Mann beschleunigte jedoch seinen grauen BMW auf über 150 km/h, missachtete mehrere Ampeln auf Rot und gefährdete durch riskante Fahr- und Überholmanöver sich und andere Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der erheblichen Gefährdungslage mussten die Zivilpolizisten ihre Geschwindigkeit reduzieren und verloren den Pkw im Bereich des Kreisverkehrs Gössendorf an der Kirchbacher Straße aus den Augen.