Betrunkener raste durchs nächtliche Graz: Führerschein weg
Die Polizei hat einem betrunkenen Raser nach einer Verfolgung durch das nächtliche Graz sowohl den Führerschein als auch sein Fahrzeug abgenommen. Einer Zivilstreife war gegen 21.30 Uhr auf der Puntigamer Straße in Richtung Osten ein BMW aufgefallen, der sich ihr rasch näherte und dann überholte. Auf Haltesignale reagierte der Lenker nicht, er entkam mit über 150 km/h. Eine Stunde später wurde er zuhause im Bezirk Graz-Umgebung ausgeforscht, berichtete die Polizei am Mittwoch.
Die Beamten in Zivil waren dem Autoraser mit Blaulicht und Folgetonhorn nachgefahren. Der Mann beschleunigte jedoch seinen grauen BMW auf über 150 km/h, missachtete mehrere Ampeln auf Rot und gefährdete durch riskante Fahr- und Überholmanöver sich und andere Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der erheblichen Gefährdungslage mussten die Zivilpolizisten ihre Geschwindigkeit reduzieren und verloren den Pkw im Bereich des Kreisverkehrs Gössendorf an der Kirchbacher Straße aus den Augen.
Anhand des Kennzeichens wurde der 53-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung ausgeforscht und kurz vor 22.30 Uhr an seiner Wohnadresse angetroffen. Ein Test ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, ebenso sein Auto. Zudem wird er wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt. Weiters wird von der Polizei nach anderen Verkehrsteilnehmern gesucht, die der Mann durch seine Fahrweise gefährdet oder möglicherweise geschädigt hat. Es wird um Kontakt mit der Polizeiinspektion Graz-Wienerstraße unter der Telefonnummer 059133 6594 ersucht
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