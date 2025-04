Justizbehörden gehen scharf gegen die linke Szene vor

Sie waren auf der Suche nach einer Mitbewohnerin von Sarah. Zu fünft wohnen die Frauen in einer Wohngemeinschaft in Graz. "Wir mussten uns halbnackt im Wohnzimmer aufstellen, während sie die Wohnung durchsuchten. Es war sehr entwürdigend", so Sarah.

Ihre Mitbewohnerin ist eine von sieben Beschuldigten, gegen die die Staatsanwaltschaft seit Ende Jänner ermittelt.