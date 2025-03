Akademikerball: Protestzug läuft, FP-Prominenz in der Hofburg

"Die Demonstration hat heuer natürlich einen Fokus auf den Kampf gegen Sexismus", sagte Mitorganisator Axel Magnus von der "Offensive gegen Rechts" am Freitag der APA. Man nehme den Ball am Vortag des Internationalen Frauentags am 8. März zum Anlass, um auf "das rückständige Frauen- und Geschlechterbild der völkischen Burschenschaften hinzuweisen", wie es bereits in einer Aussendung hieß. "In den gescheiterten Regierungsverhandlungen der FPÖ wurde offensichtlich, dass sie Frauen 'Zurück an den Herd' verbannen wollen." Darüber hinaus solle - wie jedes Jahr - ein Zeichen gegen den von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer bezeichneten Ball gesetzt werden. "Einen solchen Ball wollen wir in den Prunkräumen der Hofburg nicht haben", erklärte Magnus.

Weiters demonstriert ab 19.00 Uhr auch das "Antifaschistische Bündnis Ballhausplatz" - ein Zusammenschluss der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH), der "Omas gegen Rechts", der Grünen Jugend und weiterer Gruppen - in der Wiener City auf dem Michaelerplatz.