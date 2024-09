Bärenschützklamm: Nach vier Jahren wieder für Wanderer offen

Und so steht der Wiedereröffnung der Bärenschützklamm bei Pernegg an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) am Sonntag nichts im Weg. Mehr als vier Jahre lang war sie nach einem tragischen Unglück mit drei Todesopfern gesperrt.

Bis zu dem Unglück im Juli 2020 - durch einen Felssturz kamen drei Wanderer ums Leben, neun wurden verletzt - war die Bärenschutzklamm ein vielbesuchtes Ausflugsziel gewesen.

Seit mehr als 40 Jahren Naturdenkmal

Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher wanderten pro Jahr in der Klamm, deren Anfänge am Beginn des 20. Jahrhunderts liegen: 1901 wurden die ersten Steige und Brücken in die schroffen Felswände geschlagen, die über einen Bach und an einem 70-Meter-Wasserfall vorbei führt. Seit 1978 ist die Klamm im Grazer Bergland, deren Betrieb und Erhalt vom Alpenverein Mixnitz durchgeführt wird, ein Naturdenkmal.